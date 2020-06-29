Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı - Son Dakika

Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı

Süper Lig'de son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanından aldığı 1 puanla tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırdı.

Süper Lig'de son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanından aldığı 1 puanla tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırdı.

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Süper Lig'in ikinci yarısına Tamer Tuna yönetiminde başlayan Antalyaspor, Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş, Ersan Adem Gülüm ve Kudriashov gibi önemli yıldızları transfer etti. Ligin ikinci yarısına sahasında 3-0'lık Göztepe yenilgisiyle başlayan Antalyaspor, ardından gelen 11 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi.


Ligin 29. haftasında dün konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, 11 maçlık yenilmezlik rekoruna ulaştı. Bu puanla Antalyaspor tarihinde en uzun yenilmezlik serisine ulaşmış oldu.


En son 2006-2007 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, Gaziantep FK deplasmanından aldığı puanla kulüp tarihinde en uzun yenilmezlik rekoruna imza attı.


"11 maçta 23 puan"


Kırmızı-beyazlılar son 11 maçında 6 galibiyet 5 beraberlik elde etti.


Güney ekibi, son 11 maçında Yukatel Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 2-1 ve Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerken, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe'yle 2-2, Gençlerbirliği'yle 1-1 ve Gaziantep FK'le 1-1 berabere kalarak, hanesine 23 puan yazdırdı. - ANTALYA

Antalyaspor, Tamer Tuna, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı - Son Dakika Spor
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