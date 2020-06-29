Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı - Son Dakika

Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı

Süper Lig'de son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanından aldığı 1 puanla tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırdı.

Süper Lig'de son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanından aldığı 1 puanla tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırdı.

Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı

Süper Lig'in ikinci yarısına Tamer Tuna yönetiminde başlayan Antalyaspor, Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş, Ersan Adem Gülüm ve Kudriashov gibi önemli yıldızları transfer etti. Ligin ikinci yarısına sahasında 3-0'lık Göztepe yenilgisiyle başlayan Antalyaspor, ardından gelen 11 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi.

Ligin 29. haftasında dün konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, 11 maçlık yenilmezlik rekoruna ulaştı. Bu puanla Antalyaspor tarihinde en uzun yenilmezlik serisine ulaşmış oldu.

En son 2006-2007 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, Gaziantep FK deplasmanından aldığı puanla kulüp tarihinde en uzun yenilmezlik rekoruna imza attı.

"11 MAÇTA 23 PUAN"

Kırmızı-beyazlılar son 11 maçında 6 galibiyet 5 beraberlik elde etti.

Güney ekibi, son 11 maçında Yukatel Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 2-1 ve Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerken, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe'yle 2-2, Gençlerbirliği'yle 1-1 ve Gaziantep FK'le 1-1 berabere kalarak, hanesine 23 puan yazdırdı.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor, Tamer Tuna, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı - Son Dakika

Son Dakika

16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 16:00 Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:48 Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 13:23 Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası 11:59 Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında 10:52 Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 08:19 Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor 23:50 Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi 21:26 Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
16:08
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
15:59
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
15:47
Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı
15:46
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
15:35
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
15:34
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
15:21
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
15:16
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
15:12
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in yüzük paylaşımı evlilik dedikodularını yeniden alevlendirdi
15:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 16:23:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]