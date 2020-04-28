Antalyaspor yenilmezlik serisini sürdürmeyi istiyor - Son Dakika
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Antalyaspor yenilmezlik serisini sürdürmeyi istiyor

6 saat önce

Koronavirüs sonrası Süper Lig'de ertelenen maçların ardından Fraport TAV Antalyaspor, gelecek hafta antrenmanlara başlamayı planlıyor.

Antalyaspor yenilmezlik serisini sürdürmeyi istiyor, System.String[]

Koronavirüs sonrası Süper Lig'de ertelenen maçların ardından Fraport TAV Antalyaspor, gelecek hafta antrenmanlara başlamayı planlıyor.


Liglere verilen arada telekonferans yöntemiyle futbolcuların kaldıkları yerde çalışmalarını sürdürdüğü Fraport TAV Antalyaspor, başkan Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu Belek'teki Regnum Carya Otel'de kampa girecek.


Sosyal mesafe ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alınması amaçlanan kamp programı kulüp yönetici ve teknik heyetin gerçekleştireceği toplantı sonrası kesinlik kazanacak.


Ligin ikinci devresi teknik direktör Tamer Tuna'nın göreve başlamasıyla yükselişe geçen kırmızı beyazlılar, koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçları öncesinde 26'ncı haftayı 30 puanla 11'inci sırada tamamladı.


Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, lige verilen aranın sona ermesiyle ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak.


Kırmızı beyazlılar 28'inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, 29'uncu hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü, 30'uncu hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, 31'inci hafta maçında Trabzonspor, 32'inci hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, 33'üncü hafta maçında MKE Ankaragücü ve ligin son haftasında Galatasaray ile oynayacak.


Koronavirüs, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 01:09 

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