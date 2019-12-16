Antalyaspor yüzme takımı madalyaları topluyor

Antalyaspor yüzme takımı 13-15 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Küçükler (13-14 yaş) Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kürsüden inmedi.



Geçen hafta Ankara'da düzenlenen 11-12 Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden Antalyaspor yüzme takımı bu kez de 13-15 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Küçükler (13-14 yaş) Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kürsüden inmedi. Baş Antrenör Turgay Demircioğlu, 5 yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını ifade ederek, "Antalyaspor Yüzme Şubesi Spor Okulları Yüzme Kursları ile bu spora 5-7 yaş arası başlayan minikler içinden seçilen, sırasıyla hazırlık takımı ve A takım seviyesine yükselen sporcularımız özverilerinin sonucunu kürsüye çıkarak alıyor. Bütün camiamız ile bu mutluğu paylaşıyoruz" dedi.



Yarışmada; Poyraz Şan Aşkın bin 500 metre serbestte Türkiye şampiyonu, 400 metre karışıkta Türkiye üçüncüsü ve 400 metre serbestte Türkiye ikincisi olurken, Ecenur Ceylan 200 metre kelebekte Türkiye ikincisi, 100 metre kelebekte Türkiye dördüncüsü, 400 metre karışıkta Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Antalyaspor'dan Egemert Öztürk 200 metre serbestte Türkiye beşincisi, 100 metre serbestte Türkiye altıncısı, Deniz Efe 800 metre serbestte Türkiye yedincisi, 400 metre serbestte Türkiye sekizincisi olarak kürsü gördüler ve madalya almaya hak kazandılar. - ANTALYA