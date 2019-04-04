Antalyaspor, Zorlu Trabzon Deplasmanına Çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, zorlu Trabzonspor deplasmanına gidiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, zorlu Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Avrupa'yı hedefleyen her iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.



Spor Toto Süper Lig'de milli maç ve yerel seçimler nedeniyle verilen 3 haftalık ara yarın Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçla sona eriyor. Cuma günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Mart ayında yaptığı çıkışla puan cetvelinde 4. sıraya kadar yükselen ev sahibi takım Trabzonspor, Antalyaspor engelini kayıpsız geçmek niyetinde. Son maçında Aytemiz Alanyaspor'u rahat geçerek yeniden tırmanışa geçen ve 7. sırada bulunan Antalyaspor ise haftayı en az bir puanla kapatmak istiyor.



Birer oyuncu cezalı



Avrupa'yı hedefleyen iki takım da bir kazaya uğramak istemiyor. Ev sahibi ekipte Rodallega cezalı, Onazi ve Novakise sakat. Antalyaspor'da ise Chico cezalıyken, sakatlığı bulunan Celustka'nın ise oynayıp oynamayacağı maç öncesi belli olacak. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın, Celustka'nın oynamaması durumunda formayı Bahadır'a teslim edeceği tahmin ediliyor.



46. kez karşı karşıya geliyorlar



İki takım Trabzon'da oynanacak maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-8 üstünlüğü bulunuyor. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.



Akrep'ten tarihi fark



Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 46 gol atarken, 17 gol yedi. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.



Antalyaspor'un zorlu karşılaşmaya "Boffin, Nazım Sangare, Celustka (Bahadır), Diego, Cissokho, Charles, Zeki Yıldırım, Amilton, Hakan Özmert, Fredy, Doukara" on biri ile çıkması bekleniyor. - ANTALYA

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