Antalyasporlu Boffin kalesini kapattı - Son Dakika

Antalyasporlu Boffin kalesini kapattı

25.03.2021 11:17
Antalyasporlu Boffin kalesini kapattı, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor'un deneyimli kalecisi Boffin, ligde 31 hafta sonunda kalesini en çok gole kapatan kaleci oldu.

Fraport TAV Antalyaspor'un deneyimli kalecisi Boffin, ligde 31 hafta sonunda kalesini en çok gole kapatan kaleci oldu. Boffin, ligde 11 mücadelede kalesini gole kapatarak bu alanda zirvede yer aldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kalesini 4 yıldır koruyan 33 yaşındaki Ruud Boffin, bu sezonki istatistikleriyle dikkat çekiyor. Belçikalı kaleci ligde 31 hafta sonunda kalesini 11 maçta gole kapatmayı başararak, bu alanda ilk sırada yer aldı.

11 MAÇLA ZİRVEDEAkdeniz ekibinin tecrübeli kalecisi Boffin, bu sezon ligde forma giyen 56 kaleci arasında kalesini en çok gole kapatan oyuncu konumunda. Boffin, ligde kırmızı beyazlıların kalesini 26 maçta korurken, 11 mücadelede kalesini gole kapattı. Boffin'i 10'ar maç ile Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ile Trabzonsporlu milli kaleci Uğurcan Çakır, 9'ar maç ile Alanyasporlu Marafona ve Fenerbahçeli Altay Bayındır takip etti.KALESİNDE 30 GOL GÖRDÜ Akdeniz ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı kalecisi Boffin, bu sezon ligde oynadığı maçlarda kalesinde 30 gole engel olamadı. Boffin, ligin ilk yarısında oynanan Gençlerbirliği, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Göztepe, Konyaspor ile sezonun ikinci yarısında oynanan Gençlerbirliği, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçlarında kalesini gole kapattı.5 KALECİDEN BİRİKırmızı beyazlıların başarılı kalecisi, bu sezon ligde bir maçta kalesinde en fazla gol gören 5 kaleciden biri. Boffin, Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir, Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan, başkent temsilcisi Gençlerbirliği kalesini koruyan Ubeyd Adıyaman ve Denizlispor kalecisi Pantilimon ile beraber kalesinde bir maçta 6 gol gören kaleciler oldu.BOFFİN'İN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Belçikalı tecrübeli eldiven, bu sezon Antalyaspor ile 26 maçta görev aldı. Boffin, 26 maç sonunda kalesinde 30 gol görürken, 11 maçta kalesini gole kapattı. Boffin, bu sezon maç başına kalesinde 1,2 gol görürken, 2,6 kurtarış yüzdesiyle oynadı. Yüzde 69 kurtarış yüzdesi yakalayan Boffin, ceza sahası içinden kalesine gelen şutlarda yüzde 62, ceza sahası dışından gelen şutlarda ise yüzde 84 kurtarış oranı yakaladı. Kaleci, takımı adına 2340 dakika sahada bulunurken, 4 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Boffin, 2'si sakatlıklardan olmak üzere bu sezon takımını 4 maçta yalnız bıraktı.


- Antalya
Antalyasporlu Boffin kalesini kapattı
Antalyasporlu Boffin kalesini kapattı

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyasporlu Boffin kalesini kapattı - Son Dakika Spor


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