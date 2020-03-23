Antalyasporlu Charles karantina sebebiyle Türkiye'ye dönemedi! - Son Dakika
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Antalyasporlu Charles karantina sebebiyle Türkiye'ye dönemedi!

6 saat önce

Yaşadığı sakatlık nedeniyle iki günlük tedavi için ülkesi Brezilya'ya gittikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina süreciyle karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor'un oyuncusu Charles'in, Antalya'ya dönüş tarihi merak konusu oldu.

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Yaşadığı sakatlık nedeniyle iki günlük tedavi için ülkesi Brezilya'ya gittikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina süreciyle karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor'un oyuncusu Charles'in, Antalya'ya dönüş tarihi merak konusu oldu.


En son Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat'ta Antalya Stadı'nda oynanan, 2-2 sona eren Fenerbahçe maçında forma şansı bulan Charles Fernando Basilio da Silva, sakatlanması nedeniyle ülkesindeki doktoruna tedavi olmak istedi.


Bunun üzerine kulübünden izin alıp, uçakla iki günlük tedavi için Fransa üzerinden Brezilya'ya giden 35 yaşındaki ön libero orta saha oyuncusu, tedavisi bittikten sonra yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu açıdan sağlık sorunu yaşamamasına rağmen herkese uygulanmaya başlanan karantina prosedürü nedeniyle ülkesinden çıkamadı.


Brezilyalı futbolcu, takımının 4 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ile Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart'ta Gençlerbirliği ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada forma giyemedi.


Bu sezon 17 lig, 4 kupa maçında 1481 dakika forma giyip, bir gol pası veren Charles, 26. haftada takımının Demir Grup Sivasspor'la oynadığı ve 1-0 kazandığı maçın kadrosunda da yer alamadı.


Charles, bugünkü şartlarda Türkiye'ye gelebilmesi durumunda, yurt dışından gelenler için uygulanan "14 gün kuralı" çerçevesinde karantina süreciyle karşı karşıya kalacak


.


Ülkesinden dönüşü uçuşların durumuna da bağlı


Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, Charles'in Kovid-19 ile ilgili sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.


Uygulanan tedbirler kapsamında ülkesinden çıkamadığını aktaran Süğlün, şunları kaydetti:


"Gelirse karantina uygulanacak. O yüzden de Türkiye'ye giriş yaptığı an, iki haftalık karantina süreci var. Bu nedenle liglerin durumuna ve bu hastalığın gidişatına bakmamız lazım. Şu an acil dönmesini gerektirecek durumda söz konusu değil. Charles, karantina sürecinin sona ermesinin ardından uçuşlar mümkün olması halinde Antalya'ya dönecek."


Süğlün, kulüp olarak aldıkları yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:


"Tesislerimizde özel önlemler aldık. Özel ekibimiz var. Çok titiziz. Yatakhaneler dahil her yer dezenfekte ediliyor. Yemek servisi hijyen ortamında yapıldı, bundan sonra da o şekilde devam edecek. Bununla ilgili kurallarımız var. Herkes buna uydu ve bundan sonra da uyacak. Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bir an önce bu durumun sona ermesini diliyoruz."


FUTBOLCULARDAN 'EVDE KAL' MESAJI


Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal" çağrısına destek vermeyi sürdürdü.


Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlara, Yekta Kurtuluş, Eren Albayrak ve Hakan Özmert'ten sonra Doğukan Sinik, Veysel Sarı ve Ferhat Kaplan da destek verdi.


Orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, paylaşımında, "Koronavirüsü yenmemizin tek yolu var. Ellerimizi bol bol yıkayalım. Temizliğimize dikkat edelim. Bu virüsü yenelim. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.


Savunma oyuncusu Veysel Sarı da "Koronavirüs ile mücadele eden sağlık görevlilerimize evde kalarak destek verelim. Evde kal Türkiye." paylaşımında bulundu.


Kaleci Ferhat Kaplan ise "Daha sağlıklı bir mücadeleyi sürdürmek için evde kal Türkiye." ifadesine yer verdi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:13 

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