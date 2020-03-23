Antalyasporlu Charles, karantinadan dolayı ülkesinden dönemedi - Son Dakika
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Antalyasporlu Charles, karantinadan dolayı ülkesinden dönemedi

6 saat önce

Yaşadığı sakatlık nedeniyle iki günlük tedavi için ülkesi Brezilya'ya gittikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina süreciyle karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor'un oyuncusu Charles'in, Antalya'ya dönüş tarihi merak konusu oldu.

Antalyasporlu Charles, karantinadan dolayı ülkesinden dönemedi, System.String[]

Yaşadığı sakatlık nedeniyle iki günlük tedavi için ülkesi Brezilya'ya gittikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina süreciyle karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor'un oyuncusu Charles'in, Antalya'ya dönüş tarihi merak konusu oldu.

En son Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat'ta Antalya Stadı'nda oynanan, 2-2 sona eren Fenerbahçe maçında forma şansı bulan Charles Fernando Basilio da Silva, sakatlanması nedeniyle ülkesindeki doktoruna tedavi olmak istedi.

Bunun üzerine kulübünden izin alıp, uçakla iki günlük tedavi için Fransa üzerinden Brezilya'ya giden 35 yaşındaki ön libero orta saha oyuncusu, tedavisi bittikten sonra yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu açıdan sağlık sorunu yaşamamasına rağmen herkese uygulanmaya başlanan karantina prosedürü nedeniyle ülkesinden çıkamadı.

Brezilyalı futbolcu, takımının 4 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ile Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart'ta Gençlerbirliği ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada forma giyemedi.

Bu sezon 17 lig, 4 kupa maçında 1481 dakika forma giyip, bir gol pası veren Charles, 26. haftada takımının Demir Grup Sivasspor'la oynadığı ve 1-0 kazandığı maçın kadrosunda da yer alamadı.

Charles, bugünkü şartlarda Türkiye'ye gelebilmesi durumunda, yurt dışından gelenler için uygulanan "14 gün kuralı" çerçevesinde karantina süreciyle karşı karşıya kalacak

.

Ülkesinden dönüşü uçuşların durumuna da bağlı

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, Charles'in Kovid-19 ile ilgili sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

Uygulanan tedbirler kapsamında ülkesinden çıkamadığını aktaran Süğlün, şunları kaydetti:

"Gelirse karantina uygulanacak. O yüzden de Türkiye'ye giriş yaptığı an, iki haftalık karantina süreci var. Bu nedenle liglerin durumuna ve bu hastalığın gidişatına bakmamız lazım. Şu an acil dönmesini gerektirecek durumda söz konusu değil. Charles, karantina sürecinin sona ermesinin ardından uçuşlar mümkün olması halinde Antalya'ya dönecek."

Süğlün, kulüp olarak aldıkları yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Tesislerimizde özel önlemler aldık. Özel ekibimiz var. Çok titiziz. Yatakhaneler dahil her yer dezenfekte ediliyor. Yemek servisi hijyen ortamında yapıldı, bundan sonra da o şekilde devam edecek. Bununla ilgili kurallarımız var. Herkes buna uydu ve bundan sonra da uyacak. Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bir an önce bu durumun sona ermesini diliyoruz."

Antalyaspor, Brezilya, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:20 Kaynak: AA

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