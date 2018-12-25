Son Dakika Haberleri: Antalyasporlu Chico'nun Burnu Kırıldı

Antalyasporlu Chico'nun Burnu Kırıldı

1 saat önce

- Antalyasporlu Chico'nun burnu kırıldıANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Antalyaspor'un başarılı futbolcusu Chico'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Antalyasporlu Chico'nun burnu kırıldı

ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Antalyaspor'un başarılı futbolcusu Chico'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya Stadında oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Antalyaspor'lu Chico ile Fenerbahçeli Mehmet Ekici kafa kafaya çarpıştı. Burnuna sert bir darbe alan Chico, kanlar içinde yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk oyunu hemen durdururken, sağlık ekipleri Chico'ya müdahale etti. Sedyeyle dışarı çıkarılan tecrübeli futbolcu kırık şüphesiyle ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Chico'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan maçın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de futbolcuyu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:59 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FETÖ'cülerin İdamını Planladığı Aykut Demir: İlmiği Onların Boynuna Geçiren Allah'a Hamd Olsun Antalyaspor-Fenerbahçe Maçında Ambulansla Hastaneye Kaldırılan Chico'da Korkulan Olmadı

Barcelona, Kylian Mbappe Transferiyle Bir Taşla İki Kuş Vuracak Werder Bremen, Beşiktaş'ın Transfer Listesinde Yer Alan Ahmet Canbaz'ı Kadrosuna Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 11:11:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyasporlu Chico'nun Burnu Kırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]