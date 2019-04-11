Son Dakika Haberleri: Antalyasporlu Ecenur Ceylan Milli Takım'da

Antalyasporlu Ecenur Ceylan Milli Takım'da

1 saat önce

Antalyaspor yüzme takımı sporcusu Ecenur Ceylan, Bulgaristan'da 12-14 Nisan'da düzenlenecek olan Grand Prix 2019 müsabakasında hem ülkemizi hem de Antalyaspor'u temsil edecek.

Antalyasporlu Ecenur Ceylan Milli Takım'da, System.String[]
Antalyaspor yüzme takımı sporcusu Ecenur Ceylan, Bulgaristan'da 12-14 Nisan'da düzenlenecek olan Grand Prix 2019 müsabakasında hem ülkemizi hem de Antalyaspor'u temsil edecek. Antalyaspor'un, branşındaki ilk kadın milli sporcusu olan sutopu takımından Nazlıcan Uysal'dan sonra yüzme branşındaki ilk milli yüzücüsü olan Ecenur Ceylan, Yıldız Milli Takımı'nda ülkemizi temsil edecek.

Antalyaspor Yüzme Takımımızın Baş Antrenörü Turgay Demircioğlu, "Önümüzdeki yıllarda milli takımımızda daha çok sporcumuz olacak. Spor okullarımızda bu güne kadar doğru ve kaliteli eğitim alan binlerce minik yüzücü arasından seçilen sporcularımız aralıksız çalışıyor. Benim ve ekip arkadaşlarımın, alt yapımızdaki 90 yüzücümüz ile daha büyük başarılar elde edeceğimize inancımız tam. Şehrin takımı olan Antalyaspor Yüzme Takımımıza kucak açan ve çalışmalarımızı yaptığımız Doğa Koleji'ne, her konuda bize yardımcı olan Antalyaspor yönetim kurulu üyelerimize yurt dışında madalya veya madalyalar kazanarak teşekkür etmek istiyoruz" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:06 Kaynak: İHA
Spor
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