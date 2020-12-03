Antalyasporlu futbolcu Jahovic, Dünya Engelliler Günü'nde minik hayranı Furkan ile buluştu

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un futbolcusu Adis Jahovic, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde down sendromlu minik hayranı Furkan Tez ile bir araya geldi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki buluşmada, Jahovic ile Furkan, sahada birlikte koştu, futbol oynadı.

Jahovic, kaleye geçip kendisine şut çeken Furkan'ın şutu ağlarla buluşunca, kendisine forma hediye etti.

Furkan, formayı giyip sarıldığı Makedon golcüyle poz verdi.

Jahovic, tesisleri de gezdirdiği Furkan'a odasını gösterdi ve ayrıca kendisine maçlarda giydiği şortunu armağan etti.

Adis Jahovic, Furkan'ın şortunu giymesi üzerine, "Futbolcu gibi oldun, maça hazırsın." diye espri yaptı.

Unutulmaz anlar yaşayan Furkan Tez, mutlu şekilde tesislerden ayrıldı.

Öte yandan, Antalyaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından, "Sevgi engel tanımaz. Futbolcumuz Adis Jahovic, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde küçük hayranı Furkan Tez ile bir araya geldi." ifadesinin kullanıldığı paylaşımında, buluşma görüntülerinden hazırlanan klibe de yer verdi.