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Antalyasporlu futbolcular evlerinde çalışacak
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig ertelenirken, Fraport TAV Antalyaspor'da 4 günlük iznin ardından futbolcuların antrenmanlara evlerinde devam etmelerine karar verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig ertelenirken, Fraport TAV Antalyaspor'da 4 günlük iznin ardından futbolcuların antrenmanlara evlerinde devam etmelerine karar verildi.
Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da kulüp yöneticileri, daha önce 24 Mart'ta başlayacağı belirtilen idmanların ikinci bir duyuruya kadar tesislerde yapılmayacağını futbolculara bildirdi.
Futbolculardan, antrenmanlarına bireysel olarak geçici süreyle evlerinden devam etmeleri istendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:58 Kaynak: AA
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