Antalyasporlu futbolcular izin sonrası ilk antrenmanı telekonferansla yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyasporlu futbolcular izin sonrası ilk antrenmanı telekonferansla yaptı - Son Dakika Spor

Antalyasporlu futbolcular izin sonrası ilk antrenmanı telekonferansla yaptı

33 dakika önce

Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, 4 günlük iznin ardından ilk antrenmanı Antalya, İzmir, Sakarya, Bursa ve Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinden telekonferans sistemine bağlanarak gerçekleştirdi.

Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, 4 günlük iznin ardından ilk antrenmanı Antalya, İzmir, Sakarya, Bursa ve Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinden telekonferans sistemine bağlanarak gerçekleştirdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından izne çıkan ve ikinci bir duyuruya kadar tesislerde antrenman gerçekleştirmeyecek kırmızı-beyazlılar, izin sonrası ilk idmanı telekonferansla yaptı.

Antrenmanlarına bireysel olarak geçici süreyle evlerinden devam etmeleri istenen futbolcular, farklı yerlerden aynı anda görüntülü telekonferans sistemine bağlanarak ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Online idmana Hakan Özmert Sakarya, Yekta Kurtuluş İzmir, Eren Albayrak Bursa, sakatlığının tedavisi için gittiği ülkesinden karantina prosedüründen dolayı dönüş yapamayan Brezilyalı oyuncu Charles Rio de Janeiro şehrinden, diğer oyuncular Antalya'dan bağlandı.

Kulüp, futbolcuların bireysel olarak evden çalışmalarına ilişkin görüntülerden hazırlanan klibi de yayınladı.

Online antrenmanların, liglerin yeniden başlama tarihi belirleninceye kadar devam edeceği belirtildi.

Antalyasporlu futbolcular izin sonrası ilk antrenmanı telekonferansla yaptı

Antalya, Sakarya, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:35 Kaynak: AA

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