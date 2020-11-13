Antalyasporlu futbolcular izokinetik testinden geçti

Akdeniz ekibi, 22 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çift idmanla sürdürecek.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal 'ın göreve gelmesiyle futbolcuların sabah testten geçtiği, akşam da saha antrenmanları gerçekleştirdiği belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor 'da futbolculara izokinetik testi yapıldı.

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