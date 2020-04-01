Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmanlara devam ediyor

Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından izne çıkan ve ikinci bir duyuruya kadar tesislerde antrenman gerçekleştirmeyecek kırmızı-beyazlılar, çalışmalarını telekonferansla sisteme aynı anda bağlanarak yapmaya devam etti.

Teknik direktör Tamer Tuna denetiminde ve antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 45 dakika sürdü. Antalya'da bulunan futbolcuların yanı sıra şehir dışındaki futbolcular ve Brezilya'da bulunan Charles Silva antrenmana evlerinden katıldı.

Antalyaspor, yarın bireysel antrenmanlarını sürdürecek ve 3 Nisan'da telekonferans antrenmanına devam edecek.