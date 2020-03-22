Antalyasporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyasporlu futbolculardan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Antalyasporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı

6 saat önce

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlarda, takım kaptanı Yekta Kurtuluş, "Virüsü yenmenin tek yolu, takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. Evde kalıp sağlıklı günlere kavuşalım." ifadelerini kullandı.

Antalyasporlu futbolculardan

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlarda, takım kaptanı Yekta Kurtuluş, "Virüsü yenmenin tek yolu, takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. Evde kalıp sağlıklı günlere kavuşalım." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Eren Albayrak, "Birlikte sevinip, birlikte kutlayacağımız daha güzel günler için şimdi evde kal Türkiye." paylaşımında bulundu.

Orta saha oyuncusu Hakan Özmert ise "Üzerimize düşen tüm kuralları uygulayalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Evde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs belirtisi nedeniyle sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulüp, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm mağazalarını kapattı. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren yeni bir karar alınana kadar sadece Antalya Stadı'nın altındaki mağazanın 10.30-18.00 saatlerinde açık tutulacağı duyuruldu.

Liglerin ertelendiğini hatırlatan Antalyaspor Kulübü yetkilileri, sağlığın her şeyden değerli olduğunu, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara herkesin uymasını, zorunda kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını ve gerekli mesafenin korunmasını istedi.

Yekta Kurtuluş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:42 

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