Son Dakika Haberleri: Antalyasporlu futbolcuların ve teknik heyetin sağlık kontrolleri yapıldı
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Antalyasporlu futbolcuların ve teknik heyetin sağlık kontrolleri yapıldı

1 saat önce

Yeni sezon öncesi Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyetinin sağlık kontrolleri Memorial Antalya Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Antalyasporlu futbolcuların ve teknik heyetin sağlık kontrolleri yapıldı, System.String[]
Yeni sezon öncesi Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyetinin sağlık kontrolleri Memorial Antalya Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Sağlık kontrolleri, takımın hafta sonu başlayacak Erzurum kampı öncesinde tamamlanacak.

Antalyaspor 2019-2020 sezonu için sağlık kontrollerine Memorial Antalya Hastanesi'nde başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Tarık Çamdal ve Bahadır Öztürk'ünde aralarında olduğu futbolcular ve teknik heyet sağlık kontrolleri için Memorial Antalya Hastanesi'ne geldi. Oyuncular ve teknik kadronun, kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayenelerini olarak genel sağlık kontrolleri tamamlandı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıkları için toplanmaya başlayan Antalyasporumuz, sağlık kontrollerinin de startı verildi. İlk gün teknik heyetimiz ile futbolcularımızın bir bölümü kulübümüzün sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kulübümüzün Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Burhanettin Çalım nezaretinde gerçekleşen sağlık kontrollerinde futbolcularımızın, TFF kriterlerine göre tetkik, test ve muayeneleri yapılıyor. Sağlık kontrolleri, profesyonel futbol takımımızın hafta sonu başlayacak Erzurum kampı öncesinde tamamlanacak" denildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:00 Kaynak: İHA
Antalyaspor, Memorial, Erzurum, Antalya, Spor
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