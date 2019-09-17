Son Dakika Haberleri: Antalyasporlu gelson dala'nın acı günü
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Antalyasporlu gelson dala'nın acı günü

44 dakika önce

ANTALYASPOR Kulübü, annesi vefat eden oyuncuları Gelson Dala (23) için başsağlığı mesajı yayınladı.

Antalyasporlu gelson dala'nın acı günü, System.String[]

ANTALYASPOR Kulübü, annesi vefat eden oyuncuları Gelson Dala (23) için başsağlığı mesajı yayınladı.

Antalyaspor'un Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Angola uyruklu futbolcu Gelson Dala'nın annesi Azente Muondo (63) yaşamını yitirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Jacinto Muondo Gelson Dala'nın annesini kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Azente Muondo'nun vefatı nedeniyle başta oyuncumuz Gelson Dala olmak üzere ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Sporting Lizbon, Antalyaspor, Portekiz, Angola, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:46 Kaynak: DHA
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