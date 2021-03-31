Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
31.03.2021 19:25
Antalyaspor Kulübü, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile Alanya'da dün oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Gökdeniz Bayrakdar'ın, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.
Antalyaspor Kulübü, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile Alanya'da dün oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Gökdeniz Bayrakdar'ın, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar, klavikula fraktürü nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan futbolcumuzun 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.
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