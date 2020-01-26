Antalyasporlu Jahovic, ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalyasporlu Jahovic, ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi - Son Dakika

Antalyasporlu Jahovic, ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor-Antalyaspor maçında sakatlanan Makedon oyuncu Adis Jahovic, detaylı sağlık kontrolü için ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor- Antalyaspor maçında sakatlanan Makedon oyuncu Adis Jahovic, detaylı sağlık kontrolü için ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

Denizli'de oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Antalyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, maçın 44. dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde kafasına aldığı bir darbe sonrası sakatlandı.

Başına bandaj yapılarak ilk yarıyı tamamlayan Makedon oyuncu, devre arasında kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Jahovic, detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

Jahovic'i taşıyan helikopter, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kampüsü içerisinde yer alan Antalya İl Hava Ambulans Merkezi'ne ait piste indi. Makedon forvet, daha sonra sedyede bindirildiği ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Antalyasporlu Jahovic, ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi

Denizlispor, Antalyaspor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalyaspor, Denizlispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti
Denizlispor maçında sakatlanan Jahovic 2 gün hastanede müşahede altında tutulacak Fettah Tamince kimdir? Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:15:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyasporlu Jahovic, ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]