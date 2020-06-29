Antalyasporlu Jahovic, penaltılardan attığı gollerle "gol krallığı" yarışında iddiasını sürdürüyor

Fraport TAV Antalyaspor'un Makedon forvet oyuncusu Adis Jahovic, Süper Lig'de son iki haftada penaltıdan attığı gollerle "gol krallığı" yarışında iddiasını sürdürüyor.

Ara transfer döneminde BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlıların ligin 29. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta 88. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirerek, takımının bir puan almasında önemli rol oynadı.

"Gol krallığı" yarışında 15 golle üçüncü sırada yer alan Adis Jahovic, Gaziantep deplasmanında Antalyaspor formasıyla 4. golüne ulaştı.

Takımının 3-1 kazandığı 28. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a karşı da penaltıdan bir gol atan Makedon golcü, 5 haftalık suskunluğunu bozmuştu.

Jahovic, Antalyaspor'un üst üste iki haftada kazandığı 2 penaltı atışının 2'sini de gole çevirmeyi başardı.

Antalyaspor'daki karnesi

Jahovic, Süper Lig'in 19. haftasında 3-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ilk kez formasını giydiği Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdiği golü kaydettikten 17 dakika sonra, hava topu mücadelesinde başına aldığı darbe sonrası sakatlanmıştı.

Ambulans helikopterle Antalya'da nakledildiği hastanede operasyon geçiren Adis Jahovic'in, kafatasındaki kırık nedeniyle 4 ile 6 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenirken, golcü futbolcu doktor izniyle Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sahaya dönmüştü.

Jahovic, özel maskeyle 90 dakika mücadele etmiş ve takımının 3-1 kazandığı bu maçta kırmızı-beyazlı formayla ikinci golüne imza atmıştı.

Sakatlığına rağmen oynama isteğiyle taraftarın saygısını kazanan golcü futbolcu, bugüne kadar Antalyaspor'un 9 lig maçında 752 dakika mücadele verdi ve takımının kazandığı 6 galibiyet ve 3 beraberlikle yenilgi yaşamadı.