Antalyasporlu Nuri Şahin, Corendon Sport Talks'a konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

Antalyasporlu Nuri Şahin, Corendon Sport Talks'a konuk oldu Açıklaması

14.04.2021 13:13
Antalyasporlu Nuri Şahin, Corendon Sport Talks'a konuk oldu Açıklaması, System.String[]

Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Nuri Şahin, A Milli Takım'ın yeni kadrosunu keyifle izlediğini söyledi.

Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Nuri Şahin, A Milli Takım'ın yeni kadrosunu keyifle izlediğini söyledi.

Corendon Sport Talks'a konuk olan 32 yaşındaki futbolcu, "Milli Takım forması benim için çok kutsal. Milli Takım kariyerimi biraz erken noktalamış olsam da hem takımımım hem de benim için doğru bir karardı. Yeni jenerasyonun önünün açılmasına da yardımcı olmuş oldum. Ayrıca yeni jenerasyonu büyük keyifle izliyorum. Bu takımla çok büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum." dedi.

Almanya, Hollanda, İspanya gibi önemli liglerde oynadıktan sonra Süper Lig'de Antalyaspor forması giymeye başlayan Nuri Şahin, Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları finalden de umutlu olduğunu dile getirdi.

Finale çıkmalarının büyük bir mutluluk olduğunu belirten Nuri, "Özellikle yarı finalin ikinci maçından sonra soyunma odasında büyük bir sevinç vardı. İngilizce'deki 'collect moments' ifadesi gibi bu, artık bizim için hak edilmiş bir sevinç ve bunu kimse bizden alamaz. Şoföründen aşçısına, diyetisyeninden malzemecisine herkesin bir araya geldiği bir sevinçti. Eğer bu coşkuyu doğru kullanırsak kendimizi bir üst seviyeye daha çıkarabiliriz. Bu yüzden finalle ilgili çok umutluyum." yorumunu yaptı.

" Etiyopya'daki durumu kendi gözlerimle görmesem inanmazdım"

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Nuri Şahin, Etiyopya'daki su kuyusu açma çalışmalarıyla ilgili de açıklamada bulundu.

Etiyopya'daki projenin kendisini geliştirme konusunda çok önemli olduğunu vurgulayan Nuri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana çok şey kattı. Çünkü oradaki durumu kendi gözlerimle görmesem inanmazdım. Bizim sabah dişimizi fırçalarken kullandığımız suyu elde edebilmek için oradaki insanların inanılmaz bir gayret göstermesi gerekiyor. Onlarla birlikte su yürüyüşü de yaptım. Her gün su için 20 kilometre yürüyen aileler var ve edindikleri suyu bir çoğumuz kullanmayız. İnsanlar bu suyu içmek durumunda kalıyorlar. Eski takım arkadaşım Neven Subotic ile birlikte yaptığımız projeye çok değer veriyorum. Ailem adına beş kuyu açabilmek de beni çok mutlu etti. Bizim yardımımız sayesinde 30 bin insana temiz su geliyor şu anda. Oradaki insanların bize çok ihtiyaçları var."

"En zor vedam Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olmamdı"

Geçmiş kariyerini değerlendiren Nuri, "Futbol anlamında beni en çok zorlayan veda, Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e gitmekti. Çünkü Borussia Dortmund değerlerine çok bağlı bir insandım, orayı evim gibi görüyordum ama öyle bir karar almak o aşamada bana doğru geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Nuri, formasını giydiği Antalyaspor'un tesislerinin ise Avrupa'nın en önemli kulüplerine ait yapılardan daha iyi olduğunu söyledi.

İşçi bir ailenin çocuğu olduğunu hatırlatan Nuri, "Bildiğiniz gibi Almanya'da dünyaya geldim. Bir de ağabeyim var. İşçi bir ailenin çocuğuyum. Ne çok yokluk çekmiş ne de çok zenginlik görmüş, çalışkan bir aileden geliyorum. Annem ve babam yurtdışında yaşamamıza rağmen bizi hep Türk örf ve adetlerine göre yetiştirdiler. Babaannem ve dedem de çocukluk dönemimizde bizimleydi. Zaten ismim de rahmetli dedemden geliyor." diye konuştu.

Teknik direktörü Ersun Yanal'ı değerlendiren Nuri, "Ersun Yanal, hayatın her alanında çok zeki bir insan. Hayata bakış açısı beni çok etkiliyor. Ayrıca tecrübeli bir oyuncu olmama rağmen beni farklı bir seviyeye taşıdı. Hem fiziksel hem de futbola bakış olarak. İstikrarlı bir forma sahip olmama çok yardımcı oldu. Çok değerli bir insan. Birbirimize vereceğimiz çok şey var ve ikimiz de bunun farkındayız. O mutlu olduğunda ben de çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Harvard Üniversitesinde aldığı eğitimi hatırlatan Nuri, şunları kaydetti:

"Benim hayatıma çok şey katan bir dönem oldu. 'Ben Nuri Şahin'im, bir şekilde girerim' diye başvurmuştum ama gelen yanıtta 'sen bize ne katabilirsin' şeklinde bir soru vardı. Bu da beni çok şaşırttı. Ekibimle birlikte aylarca çalıştık bu yanıt için ve sonunda kabul aldık. İlginç ve güzel bir süreçti. Bana gönderdikleri makaleler inanılmaz metinlerdi. LeBron James'in kariyer yönetimi, Walt Disney'in gelişimi gibi anekdotlar vardı. Bana hayatın her alanında katkısı oldu bu eğitim sürecinin. Kendime güvenim inanılmaz arttı. Çünkü benden çok çok daha zeki insanlarla birlikte çalışma fırsatım oldu."

Jose Mourinho mu Jurgen Klopp mu?

Corendon Sport Talks'ta yapılan ankete de katılan Nuri, "Jose Mourinho mu Jurgen Klopp mu?" sorusuna "Her hocanın farklı bir enerjisi vardır ama Klopp'un yeri benim için çok farklı. Aramızdaki ilişki sadece hoca-oyuncu çerçevesinde değil. Eşimin hamile olduğunu öğrenen ilk insan bile kendisi. Real Madrid'e transfer olmadan önce ilk tavsiye aldığım kişi de oydu." yanıtını verdi.

Nuri, "Santiago Bernabeu mu Anfield mı?" sorunu ise "Kesinlikle Anfield. Çünkü orası Anfield." şeklinde yanıtladı.

Milli Takım, Nuri Şahin, Etiyopya, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalyasporlu Nuri Şahin, Corendon Sport Talks'a konuk oldu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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