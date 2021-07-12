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Son Dakika | SPOR Antalyasporlu Nuri Şahin: Süper Kupa'yı inşallah kazanırız - Son Dakika

Son Dakika | SPOR Antalyasporlu Nuri Şahin: Süper Kupa'yı inşallah kazanırız

12.07.2021 10:38

Son dakika haberleri... SPOR Antalyasporlu Nuri Şahin: Süper Kupa'yı inşallah kazanırız"Erzurum'da sahalar güzel, hava iyi""Ligimizin kalitesini artıracak her futbolcu bizi mutlu eder""Türkiye A Milli Futbol Takımı için en önemlisi turnuvalara katılmak""Ne yazık ki istediğimiz gibi olmadı ve hepimiz üzüldük""Kaliteli...

SPOR Antalyasporlu Nuri Şahin: Süper Kupa'yı inşallah kazanırız

" Erzurum'da sahalar güzel, hava iyi"

"Ligimizin kalitesini artıracak her futbolcu bizi mutlu eder"

"Türkiye A Milli Futbol Takımı için en önemlisi turnuvalara katılmak"

"Ne yazık ki istediğimiz gibi olmadı ve hepimiz üzüldük"

"Kaliteli ve zor bir lig içerisindeyiz"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA) - Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli ismi Nuri Şahin, takımının Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Şahin, "Süper Kupa maçımız var, inşallah onu kazanırız. Lig ise çok uzun bir maraton ve bir hedef koymak şimdilik yanlış olur ama rakibini zorlayan, kazanmak için sahaya çıkan, iyi oyunculardan kurulu, taktik disiplinine sahip bir takım olursak, taraftarlarımızla birlikte ki ben daha Türkiye'de taraftar önünde oynamadım, güzel olacağını düşünüyorum" dedi.

"ERZURUM'DA SAHALAR GÜZEL, HAVA İYİ"

Yeni sezon hazırlıklarının verimli geçtiğini dile getiren Nuri Şahin, "Çalışmalar iyi gidiyor. Maça geldim ama Erzurum'a ilk defa kampa geldim. Otel güzel, sahalar güzel ve havası iyi. Şimdilik kamp güzel geçiyor" diye konuştu.

"LİGİMİZİN KALİTESİNİ ARTIRACAK HER FUTBOLCU BİZİ MUTLU EDER"

Kulüplerin yaptığı ve yapacağı yıldız oyuncu transferleri için değerlendirmede bulunan deneyimli orta saha, "Ligimizin kalitesini artıracak her futbolcu bizi mutlu eder. Bunu bir rakip olarak değil, bir Türk, bir futbolsever olarak değerlendiriyorum. Ligimizin kalitesi artarsa hepimiz için iyi olur; ülkemizin ve ligimizin marka değeri artar. O nedenle tabii ki her zaman ligimizde yerleri var, gelsinler. İnşallah o isimler kalitelerini sahaya da yansıtır ve güzel olur. Bu bir takım oyunu, kimse gelip de tek başına bir şey kazanmadı. Takımlara hayırlı olsun. Büyük isimler, büyük transferler" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE İYİ BİR SEZON GEÇRİECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Antalyaspor'da iyi bir sezon geçireceklerine inandığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezonu ikiye ayırmak lazım. Ersun hoca geldiğinde, Kovid başlayana kadar kötü gitmiyorduk. Kovid ve pandemi olayları bizi geriye attı ve bizi yıprattı. Kupa finaline de tam gücümüzle çıkamadık. Tarihimizde 2'nci kez final oynadık, gönül isterdi ki kupayı Antalya'ya getirelim ama olmadı. Süper Kupa maçımız var, inşallah onu kazanırız. Lig ise çok uzun bir maraton ve bir hedef koymak şimdilik yanlış olur ama rakibini zorlayan, kazanmak için sahaya çıkan, iyi oyunculardan kurulu, taktik disiplinine sahip bir takım olursak, taraftarlarımızla birlikte ki ben daha Türkiye'de taraftar önünde oynamadım, güzel olacağını düşünüyorum. İyi çalışıyoruz, takımımıza kaliteli oyuncuların katılacağına eminim. Birlikte iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi.

"TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İÇİN EN ÖNEMLİSİ TURNUVALARA KATILMAK"

EURO 2020'de Türkiye'nin gösterdiği performans hakkında ise Şahin, "Her zaman söyledim: Aktif bir sporcuyum ve spor bıraksam bile birisini eleştirecek birisi olmadım, o yapıda birisi değilim. Herkes gibi milli takım maçlarını heyecanla bekleyen birisiyim hatta milli takımın İtalya maçının Almanya'da bir kanala analizini de yaptım. Çok heyecanlı gittik, ne yazık ki istediğimiz gibi olmadı ve hepimiz üzüldük. Eminim ki futbolcular ve teknik ekip de de çok üzülmüştür. Biz sevinci de hüznü de çok üst seviyelerde yaşıyoruz. Bu nedenle hayal kırıklıklarına uğrayabiliyoruz. Türkiye A Milli Futbol Takımı için en önemlisi turnuvalara katılmak. 2020 Avrupa Şampiyonası'na gittik, Dünya Kupası Elemeleri'nde iyi pozisyondayız. 2024'te Almanya'da yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası, 2026'da Amerika-Kanada-Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmamız lazım. Bu istikrarı sağlarsak her turnuvada olursan bir şekilde sivriliyorsun. 2002'de yaşadığımızı yaşayabiliriz. Benim için en önemlisi milli takımın bu turnuvalarda yer alması. Bizden çok iyi olan takımlar vardı" diye konuştu.

"KALİTELİ VE ZOR BİR LİG İÇERİSİNDEYİZ"

Antalyaspor taraftarı önünde ilk kez maça çıkacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Nuri Şahin, "Kaliteli ve zor bir lig içerisindeyiz. Elimizden geleni yaptığımızı ve iyi çalıştığımızı bilmelerini isterim. Onlarla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah hepimiz adına güzel olur, evimizde oynayacağımız maçlarda iyi bir istikrar sağlarız, onlarla birlikte güzel bir sezon olur" dedi.

Son Dakika | SPOR Antalyasporlu Nuri Şahin: Süper Kupa'yı inşallah kazanırız
Son Dakika | SPOR Antalyasporlu Nuri Şahin: Süper Kupa'yı inşallah kazanırız
Son Dakika | SPOR Antalyasporlu Nuri Şahin: Süper Kupa'yı inşallah kazanırız
Son Dakika | SPOR Antalyasporlu Nuri Şahin: Süper Kupa'yı inşallah kazanırız
Son Dakika | SPOR Antalyasporlu Nuri Şahin: Süper Kupa'yı inşallah kazanırız
Son Dakika | SPOR Antalyasporlu Nuri Şahin: Süper Kupa'yı inşallah kazanırız

A Milli Futbol Takımı, Nuri Şahin, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son Dakika | SPOR Antalyasporlu Nuri Şahin: Süper Kupa'yı inşallah kazanırız - Son Dakika Spor


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