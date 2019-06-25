Antalyasporlu Vainqueur, Toulouse'a kiralandı
13 dakika önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da William Vainqueur, Fransa 1. Lig ekibi Toulouse'a kiralandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:23 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor
'da William Vainqueur, Fransa
1. Lig ekibi Toulouse
'a kiralandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek William Vainqueur'un, Toulouse'a kiralandığı belirtilerek, "Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.
Antalyaspor'a 2017-2018 sezonu başında İtalya
'nın Roma
takımından transfer olan Vainqueur, geride kalan sezonun devre arasında ise bir diğer Fransız ekibi Monaco'ya kiralanmıştı.
William Vainqueur, Monaco formasıyla Fransa 1. Ligi'nde 3, Fransa Lig Kupası'nda ise 1 maçta görev alırken, gol atamadı.
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