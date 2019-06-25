Son Dakika Haberleri: Antalyasporlu Vainqueur, Toulouse'a kiralandı
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Antalyasporlu Vainqueur, Toulouse'a kiralandı

13 dakika önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da William Vainqueur, Fransa 1. Lig ekibi Toulouse'a kiralandı.

Antalyasporlu Vainqueur, Toulouse'a kiralandı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da William Vainqueur, Fransa 1. Lig ekibi Toulouse'a kiralandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek William Vainqueur'un, Toulouse'a kiralandığı belirtilerek, "Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.
Antalyaspor'a 2017-2018 sezonu başında İtalya'nın Roma takımından transfer olan Vainqueur, geride kalan sezonun devre arasında ise bir diğer Fransız ekibi Monaco'ya kiralanmıştı.
William Vainqueur, Monaco formasıyla Fransa 1. Ligi'nde 3, Fransa Lig Kupası'nda ise 1 maçta görev alırken, gol atamadı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:23 Kaynak: AA
Antalyaspor, Fransa, Toulouse, Spor
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