Antalyasporlular verilmeyen penaltı sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi

Fenerbahçe ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısında penaltı tartışması yaşandı. Antalyaspor 1-0 öndeyken yaşanan pozisyonda Fenerbahçe savunmasında Szalai'den dönen topa Amilton ve Novak aynı anda hareketlendi. Kaleye yakın bir noktada yerde kalan Amilton penaltı itirazında bulundu. Bir süre VAR'dan gelecek yanıtı bekleyen hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

FENERBAHÇE'NİN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Başka bir tartışmalı penaltı pozisyonu da maçın son dakikalarında yaşandı. Fenerbahçeli Pelkas, maçın 90+1. dakikasında Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Öztürk, kararını iptal etti ve Yunan futbolcunun topa elle müdahale ettiğini söyledi. Bu pozisyonun ardından sarı - lacivertli taraftarlar, sosyal medyada büyük tepki gösterdi.