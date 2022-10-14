Röportaj: Madagaskar'ın Eski Başbakanı, Çkp'nin "Halka Hizmet" İlkesine Bağlı Olduğunu Söyledi

ANTANANARIVO, 14 Ekim (Xinhua) -- Madagaskar'ın eski Başbakanı Norbert Ratsirahonana, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP), daima "halka hizmet" ilkesine bağlı olduğunu ve "Çin halkına daha iyi bir hayat sunmak için her yolu bulmaya çalıştığını" söyledi.

Ratsirahonana, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı röportajda, ÇKP ile Çin halkı arasında "tam bir ortak yaşam" oluştuğunu söyledi.

Çin'i dört kez ziyaret eden 83 yaşındaki Ratsirahonana, Aralık 2019'daki son ziyaretinde "ilerlemelerin çok büyük olduğunu" kaydettiğini, bunun sadece gayrimenkul altyapısındaki artışla sınırlı olmadığını, yol ağlarının gelişmesi ve kentlerin güzelleşmesi ile ortaya çıktığını söyledi.

"Çin'in büyüme hızı Çinlilerin günlük yaşamında etki yaratıyor" diyen Madagaskarlı siyasetçi, ÇKP'nin kararlı "siyasi iradesi" sayesinde Çin'de mutlak yoksulluğun ortadan kaldırıldığını söyleyerek, ÇKP'nin sadece Çin halkını çıkarlarının peşinde koşmadığını, aynı zamanda tüm insanlığın ortak çıkarlarını desteklediğini de kaydetti.

Günümüzün çalkantılı dünyasında, Çin'in insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etme önerisinin, sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de sorumluluklar üstlendiğini gösterdiğini dile getiren Ratsirahonana, Çin'in, bu fikri ileriye taşıyarak, dünya barışına katkı sağlama kararlılığı gösterdiğini de belirtti.

"Çin büyümenin faydalarını halen yoksul olan diğer ülkelerle ve diğer toplumlarla paylaşmak istiyor" diyen Ratsirahonana, Çin'in Madagaskar'a yaptığı yardımın bu gerçeği yansıttığının altını çizdi.

Çin'in sağlık, tarım ve altyapı alanlarındaki somut yardımlarına atıfta bulunan Ratsirahonana, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, Madagaskar ile Çin arasında kardeşlik, dayanışma ve işbirliği olduğunu söyledi.

Madagaskar ile Çin arasında hibrit pirinç alanında teknolojik işbirliğine de dikkat çeken Ratsirahonana, "Bu tür bir işbirliği gerçekten Madagaskarlıların her birinin günlük yaşamına dokunuyor" dedi.

Çin'in Madagaskar'ın yakın gelecekte gıdada kendi kendine yeterliliğe ulaşmasına yardımcı olmak için destek, yardım ve işbirliği sağlamaya devam edeceğine dair umudunu dile getiren Ratsirahonana, ÇKP'nin yaklaşmakta olan 20. Ulusal Kongresi ile ilgili olarak ise, toplantıda alınacak kararların sadece Çin halkının değil, dünyadaki diğer ülkelerin yaşamlarını da etkileyeceğini söyledi.