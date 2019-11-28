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Antandros Antik Kenti için iş birliği protokolü imzalandı

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2001 yılından bu yana sürdürülen tarihi Antandros Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarıyla ilgili Edremit Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Antandros Antik Kenti için iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2001 yılından bu yana sürdürülen tarihi Antandros Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarıyla ilgili Edremit Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Altınoluk Mahallesi'nde bulunan 3 bin yıllık geçmişe sahip Antandros Antik Kenti'nde 2001 yılından beri devam eden kazı çalışmalarının daha aktif yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan iş birliği protokolünü Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Balıkesir İl Kültür Müdürü Mustafa Çaltı ve Edremit Belediyesi adına başkan Selman Hasan Arslan imzaladı.

Protokol imza törenine Antandros Derneği'ni temsilen Antandros Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat katıldı.

Protokole göre Edremit Belediyesi 2020 yılı boyunca Antandros kazı çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği yapmaya devam edecek.

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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