Antandros Antik Kenti kazılarına ara verildi

Antandros'ta dökümantasyon ve konservasyon çalışmaları yapılıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Antandros Antik Kentinde bu yıl çeşitli nedenlerle kazı yapılamazken kazı ekibi dökümantasyon ve konservasyon işlerine yoğunluk verdi. Kazı başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat "Antandros kazıları 2001 yılından beri devam etmekte ve yaklaşık 20 yılımızı geride bırakmamız nedeniyle hem dökümantasyon çalışmaları yapmak hem de geçen yıl kazı evimizi taşımaktan dolayı düzeni oturtmak adına arazi çalışmalarına bu sene ara verdik." dedi.

Truva savaşı sonrası Roma'nın kuruluşuna ilk kıvılcımı yakan Antandros Antik Kentinde 2001 yılından bu yana yapılan kazı çalışmaları bu sezon sponsorların çeşitli nedenleri yüzünden yapılamadı. Antik kentte çalışma yapan kazı ekibi ise sahada kazı çalışması yapılmaması nedeniyle çalışmaların dökümantasyon ve konservasyon üzerine yoğunlaştırdı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof Dr. Gürcan Polat "Antandros kazıları 2001 yılından beri devam etmekte ve yaklaşık 20 yılımızı geride bırakmamız nedeniyle hem dökümantasyon çalışmaları yapmak hem de geçen yıl kazı evimizi taşımaktan dolayı düzeni oturtmak adına arazi çalışmalarına bu sene ara verdik." Dedi.

Sahada çalışma olmamasına rağmen kazı evinde çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Polat "Tabiki çalışmalarımız devam ediyor araziye çıkmasakta. Özellikle daha önceki yıllarda çıkmış olan kapların onarılması, onların dokümantasyonunun tamamlanması ve bunların yayına hazırlanması için 2019 senesi bizim için bir fırsat oldu. Yayın çalışmalarımızı hızlandırdık. Bütün dökümantasyon çalışmalarını tamamlıyoruz. Bunun yanı sıra arazide eksik olan yada tekrardan kontrol edilmesi gereken mimari çizimler içinde arkadaşlarımız arazide kısmen çalışıyor. Esas ağırlığımızı kazı evinde geçiriyoruz. En kısa sürede bir yayını piyasaya çıkarmak arzusu içerisindeyiz. Bunun yanı sıra daha önce kazı çalışmalarında ele geçen ve konservasyonları yapılmamış olan bazı eserlerimiz vardı. Onların konservasyonlarını tamamlayıp onları da müzeye teslim etmek hedeflerimiz arasında yer almakta. Dökümantasyon çalışmalarımızı topladığımız takdirde 2020 yılına sıfırdan çok daha güçlü bir şekilde daha enerjik bir şekilde başlamayı hedefliyoruz." dedi.