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BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı - Son Dakika

BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı

08.01.2022 11:41

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Antandros Antik Kenti yakınlarındaki bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Antandros Antik Kenti yakınlarındaki bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı.

Altınoluk Mahallesi, Antandros Caddesi'nde, iş makineleriyle yapılan temel kazısı yapıldığı sırada 2,5 metre derinlikte mezar kalıntılarına rastlanması üzerine durum, Balıkesir Müze Müdürlüğüne bildirildi. İnşaat alanına gelen Balıkesir Müze Müdürü Aytekin Yılmaz ve arkeologlar, bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından inşaat sahasında, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Antandros Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat gözetiminde kazı çalışmalarına başlandı.

Milattan önce 3-4 ve 5. yüzyıllara ait pitos, lahit, çatı kiremit, kremasyon mezarlarının bulunduğu alan, jandarma tarafından 24 saat nöbet tutularak korunuyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Polat, Antandros'taki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mezarların Milattan Önce 1. yüzyıldan 8. yüzyılın başlarına kadar tarihlendiğini anımsattı.

İnşaat temelinin kazıldığı alanda arkeolojik çalışmalar yapıldığını belirten Polat, şunları söyledi:

"Yeni buluntu, yeni inşaat alanındaki mezarlar, nekropolis alanının, yani mezarlığın bizim bilgilerimiz dahilinden 150 metre daha batıya devam ettiğini göstermesi açısından önemli. Aynı zamanda antik dönemde Antandros'u tarihi adı Gargara olan Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesine bağlayan yolun, bu alandan geçtiğinin önemli bir kanıtı. Buradaki çalışmalarda da milattan önce 3-4 ve 5. yüzyıllara ait mezarlar ele geçirilmeye başlandı. Temel alanında pitos, lahit, çatı kiremit mezar, urne yani kremasyon, yakarak gömü mezarlar var. Yetişkin mezarları da var ama daha yoğunlukta çocuk mezarı var. Buluntuların büyük bir çoğunluğunun çocuk mezarı olması, ilginç."

Polat, kazı çalışmaları sonrasında buluntuların tekrar değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı
BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı
BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı
BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı
BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı
BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı
BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı
BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı
BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı
BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı
BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı

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Balıkesir, Altınoluk, Edremit, İnşaat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BALIKESİR - Antandros Antik Kenti yakınlarında yeni antik mezarlara rastlandı - Son Dakika
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