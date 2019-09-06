Antarktika'da Aurora ışık şöleni
31 dakika önce
Çin'in Antarktika'daki araştırma istasyonu Zhongsan'daki bilim insanları Aurora ışıklarının oluşturduğu görsel şöleni kayıt altına aldı.
Çin'in Antarktika'daki araştırma istasyonu Zhongsan'daki bilim insanları Aurora ışıklarının oluşturduğu görsel şöleni kayıt altına aldı
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:18
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