Son Dakika Haberleri: Antarktika'da Aurora ışık şöleni
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Antarktika'da Aurora ışık şöleni

31 dakika önce

Çin'in Antarktika'daki araştırma istasyonu Zhongsan'daki bilim insanları Aurora ışıklarının oluşturduğu görsel şöleni kayıt altına aldı.

Çin'in Antarktika'daki araştırma istasyonu Zhongsan'daki bilim insanları Aurora ışıklarının oluşturduğu görsel şöleni kayıt altına aldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:18 
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