Antarktika'da dev bir kütlenin buzuldan kopma anı

Antarktika'da bir buzulda meydana gelen büyük kırılma anı kameralara yansıdı. Çöküşün görüntülendiği İngiliz Antarktika araştırma gemisi the James Clark Ross'taki bilim insanları, çöken bloğun binlerce ton ağırlığında ve en az 40 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ediyor.View on euronews