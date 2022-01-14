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Antarktika'da "dünyanın en büyük balık üreme kolonisi" keşfedildi - Son Dakika

Antarktika'da "dünyanın en büyük balık üreme kolonisi" keşfedildi

14.01.2022 11:28
Antarktika'da "dünyanın en büyük balık üreme kolonisi" keşfedildi

Bilim insanları, Antarktika'da yaptıkları bir araştırma sırasında 60 milyon aktif balık kuluçkasının bulunduğu "dünyanın en büyük balık üreme kolonisini" keşfetti.

Bilim insanları, Antarktika'da yaptıkları bir araştırma sırasında 60 milyon aktif balık kuluçkasının bulunduğu "dünyanın en büyük balık üreme kolonisini" keşfetti.

Current Biology Dergisi'nde yayımlanan rapora göre, Almanya'daki Bremerhaven'daki Alfred Wegener Enstitüsünden (AWI) bir grup araştırmacı, Polarstern araştırma gemisiyle çalışma yaparken kıtadaki Weddell Denizi derinliklerinde yaklaşık 240 kilometrekarelik alanı kaplayan 60 milyon buz balığı kuluçkası olduğunu tespit etti.

Malta Adası'yla aynı büyüklükteki koloninin "dünyanın en büyük balık üreme merkezi" olduğu belirtildi.

Koloniyi, kırmızı kan hücrelerine sahip olmayan tek omurgalı canlı olan buz balıkları (Neopagetopsis ionah) oluşturuyor.

Kuluçkaların, yetişkin balıklar tarafından korunduğu ve her birinin çapının yaklaşık 75 santimetre ve derinliğinin 15 santimetre olduğu kolonide, her bir kuluçkada 1700'den fazla yumurta bulunuyor.

Weddell Denizi'nin dip suyundan yaklaşık 2 derece daha sıcak olan bitişik katmanda bulunan yumurtalarla birlikte bitkiler, algler ve bakterilerin de biriktiği gözlemlendi.

Bazı yuvaların ise gözetimsiz ve boş olması dikkati çekerken ekip, diğer deniz canlılarına yem olduklarını varsaydıkları çok sayıda ölü balık fark etti.

Koloni, kameralarla gözetleniyor

Araştırmacılar, üreme kolonisinin bölgenin besin ağında önemli bir rol oynadığını ifade ediyor.

Alman ekip, ekosistemin biyolojisini daha fazla incelemek ve daha fazla veri toplamak için kolonideki görüntüleri anlık kaydedecek kamera sistemleri kurdu.

Grubun temsilcisi Autun Purser, araştırmalarında böyle bir keşif beklemediklerini belirterek "Tamamen sürpriz oldu." ifadesini kullandı.

Antarktika'nın diğer bölgelerinde daha önce birkaç düzine koloniye rastladıklarını aktaran Purser, ilk defa bu büyüklükte bir balık kolonisi keşfedildiğini kaydetti.

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Antarktika, Araştırma, Almanya, Malta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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