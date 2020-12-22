Antarktika'da ilk Kovid-19 vakaları görüldü - Son Dakika

Güney Yarımküre'deki Antarktika'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre, şimdiye kadar koronavirüs salgınından etkilenmeyen tek kıta Antarktika'daki General Bernardo O'Higgins Riquelme Araştırma Üssü'nde ilk kez Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Şili ordusundan yapılan açıklamada, araştırma üssündeki 26'sı asker 36 Şili vatandaşının Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Testleri pozitif çıkan personelin Şili'nin Punta Arenas kentine götürülerek, karantina altına alındığı belirtilen açıklamada, 36 kişinin de durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Sürekli ikamet eden kimsenin olmadığı Antarktika'nın etrafındaki adalarda çalışan, bilimsel çalışmalarda bulunan ve diğer işlerde çalışanlarla birlikte kıtanın nüfusunun kışın 1000, yazın ise yaklaşık 5 bin olduğu belirtiliyor.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 77 milyon 718 bini aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 709 bin 11 kişi hayatını kaybetti.