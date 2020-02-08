Antarktika'da rekor sıcaklık değeri - Son Dakika
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Antarktika'da rekor sıcaklık değeri

6 saat önce

Yaz mevsiminin yaşandığı Güney Yarım Küre'deki Antarktika'da, bugüne kadarki en yüksek sıcaklık değerinin ölçüldüğü bildirildi.

Antarktika'da rekor sıcaklık değeri, System.String[]

Yaz mevsiminin yaşandığı Güney Yarım Küre'deki Antarktika'da, bugüne kadarki en yüksek sıcaklık değerinin ölçüldüğü bildirildi.

Dünya Meteoroloji Örgütünden (DMÖ) yapılan açıklamada, kıtanın kuzeybatısındaki Arjantin'e ait Esperanza Araştırma Üssü'nde hava sıcaklığının önceki gün 18,3 derece ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bunun Antarktika'da bugüne dek görülen en yüksek sıcaklık değeri olduğu kaydedildi.

Antartika'da bundan önce en yüksek sıcaklık değeri, Mart 2015'te 17,5 derece ölçülmüştü.

Kutup bölgeleri hızla ısınıyor

Bilim insanları, küresel ısınmanın, kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı konusunda uyarıyor.

DMÖ verilerine göre Esperanza üssünün bulunduğu, Güney Amerika kıtasının güney ucuna yakın Trinity Yarımadası'nda ortalama sıcaklık son 50 yılda 5,4 derece arttı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) geçen yıl aralıkta yayımladığı raporda, Kuzey Kutup Dairesinin (Arktik) dünyanın geri kalanından iki kat hızlı ısındığını ortaya koymuştu.

Arjantin, Küre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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