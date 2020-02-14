Antarktika'da sıcaklık 20.7 dereceye yükselerek rekor kırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antarktika'da sıcaklık 20.7 dereceye yükselerek rekor kırdı - Son Dakika

Antarktika'da sıcaklık 20.7 dereceye yükselerek rekor kırdı

6 saat önce

Dünya'nın en kurak bölgesi Antarktika'da sıcaklık 20.7 dereceye yükselirken, bilim insanları son dönemde kıtada artan sıcaklıkların buzulların erimesini hızlandırdığını belirtti.

Antarktika'da sıcaklık 20.7 dereceye yükselerek rekor kırdı, System.String[]

Dünya'nın en kurak bölgesi Antarktika'da sıcaklık 20.7 dereceye yükselirken, bilim insanları son dönemde kıtada artan sıcaklıkların buzulların erimesini hızlandırdığını belirtti.

Güney Yarımküre'nin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu'nu içeren Antarktika kıtasında sıcaklık 20.7 dereceye yükseldi. Bazı bölgelerine 2 milyon yıldır kar yağmayan kıtada ölçülen bu sıcaklık geçtiğimiz günlerde görülen en yüksek sıcaklık rekoru olan 18.3 derecelik rekoru kırdı. Brezilyalı bilim insanı Carlos Schaefer yaptığı açıklamada, "Daha önce Antarktika kıtasında bu kadar yüksek bir sıcaklık görülmedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Schaefer, ölçülen sıcaklık değerinin uzun süreli bir ölçüm olmadığını anlık bir okuma olduğunu bu nedenle de sıcaklık eğilimleri çalışmalarında kullanılmayacağını belirterek "Ancak bu, o bölgede farklı bir şeyin gerçekleştiğinin işaretidir" dedi.

BUZULLARIN ERİMESİ HIZLANDI

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Meteoroloji Örgütü'nden alınan verilere göre, Antarktika sıcaklık ortalamaları son 50 yılda yaklaşık 3 derece arttı ve batı kıyısındaki buzulların yaklaşık yüzde 87'si geri çekildi. Küresel ısınmanın etkisiyle de erimeler son 12 yılda hızlandı. Öte yandan bilim insanları Güney Kutbu'ndaki erimenin hızlanmasının tehlikeli olduğuna vurgu yaparak, önümüzdeki yıllarda deniz seviyesindeki yükselmenin en az 3 metre artacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte banka sitelerine erişim yasağı getirilecek
Göz koyduğu Faslı baldızını öldüren enişte evlatlıktan reddedildi Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:10:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antarktika'da sıcaklık 20.7 dereceye yükselerek rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]