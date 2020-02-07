Antarktika'da sıcaklık rekoru kırıldı - Son Dakika
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Antarktika'da sıcaklık rekoru kırıldı

6 saat önce

Antarktika'da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık değeri ölçüldü.

Antarktika'da sıcaklık rekoru kırıldı, System.String[]

Antarktika'da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık değeri ölçüldü. Antarktika'da 18,3 derece ile yeni sıcaklık rekoru kırıldı.

Küresel ısınmayla büyük bir değişime uğrayan Antarktika'da yeni sıcaklık rekoru kırıldı. 18,3 derecelik sıcaklığı gören Antarktika, hiçbir tarihte bu kadar ısınmamıştı. 6 Şubat'ta tespit edilen bu sıcaklık Mart 2015'te kaydedilen 17,5 derecelik sıcaklık rekorunun neredeyse bir derece fazlası. 18,3 derece ile tarihi sıcaklık rekoru Arjantin'in Antarktika'da bulunan Umut Üssü'nden kaydedildi. Antarktika 1961 yılından bu yana sıcaklık derecesi tutulan en sıcak günü yaşadı. Ayrıca Marambio Üssü'nde görevli bilim adamları kaydedilen ortalama sıcaklığın 1971'den beri Şubat ayında en yüksek seviyede olduğunu açıkladı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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