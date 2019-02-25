Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu
1 saat önce
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Horseshoe Adası'nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu.
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Horseshoe Adası'nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:50
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