Son Dakika Haberleri: Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu

Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu

1 saat önce

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Horseshoe Adası'nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu.

Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu, System.String[]
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Horseshoe Adası'nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:50 

Ekonomi
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