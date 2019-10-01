Antarktika'dan 315 milyar tonluk buz dağı koptu
59 dakika önce
Antarktika'dan 315 milyar ton ağırlığında bir buz dağının kıtadan koparak ayrıldığı bildirildi.
Antarktika'dan 315 milyar ton ağırlığında bir buz dağının kıtadan koparak ayrıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:56
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