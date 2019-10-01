Son Dakika Haberleri: Antarktika'dan 315 milyar tonluk buz dağı koptu
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Antarktika'dan 315 milyar tonluk buz dağı koptu

59 dakika önce

Antarktika'dan 315 milyar ton ağırlığında bir buz dağının kıtadan koparak ayrıldığı bildirildi.

Antarktika'dan 315 milyar tonluk buz dağı koptu, System.String[]

Antarktika'dan 315 milyar ton ağırlığında bir buz dağının kıtadan koparak ayrıldığı bildirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:56 
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