Antarktika kıtasının fotoğrafını çekene 100 bin TL verecek

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Kamil Koç'u satın alacak FlixBus Türkiye pazarını "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor

Ahmet Davutoğlu: O defterler açılırsa birçok kişi insan içine çıkamaz

Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?