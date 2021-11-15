Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulunun 6 yıllık erime süreci, uzaydan görüntülendi - Son Dakika

? Antarktika'nın en hızlı eriyen Pine Island Buzulunun (PIG) uzaydan çekilmiş 6 yıllık görselleri, hızlandırılarak video haline getirildi. Buzulun hızlı erime süreci, videoda net şekilde tespit edildi.

Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Copernicus kapsamında Pine Island Buzulu, uzaydan 6 yıl boyunca fotoğraflandı. Görsellerden elde edilen videoda, 2015 ila 2021 arasında buzulda meydana gelen hızlı erime gözler önüne serildi. Pine Island Buzulunun denize doğru hareketi, 1990 ile 2009 yılları arasında; yılda 2,5 kilometreden yılda 4 kilometreye kadar hızlandı. Buzulun hızı, daha sonra on yıl boyunca bu yüksek oranda sabitlendi.