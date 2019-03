Antarktika Seferinin Kadın Kahramanları (3)

Türkiye'nin 3'üncü kez düzenlediği ve bir bilim kadınının liderlik ettiği Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde 5'i Türk, toplam 8 kadının yer alması "Dünya Kadınlar Günü"ne damga vuran olaylardan biri oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde düzenlenen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, önceki yıllara göre daha fazla kadın katılımcıya ev sahipliği yaptı.



Geçen yıl sadece 4 kadın katılımcının yer aldığı Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne bu yıl 5'i Türk toplam 8 kadın katıldı.



Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nı kuran ve kıtadaki araştırmalarını başarıyla tamamlayan ekibe Türk bilim kadını Doç. Dr. Burcu Özsoy liderlik etti.



İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar kıtada geleceğe ışık tutacak bilimsel araştırmalar yaparken, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de tarihi bir dalışa imza attı.



Seferin kadın katılımcılarından AA muhabiri Dilara Zengin ile AA foto muhabiri Özge Elif Kızıl da Türk ekibinin kıtadaki çalışmalarını hazırladıkları haberlerle Türkiye ve dünyaya aktardı.



Bu yıl ilk kez 4 ülkenin araştırma projesine ev sahipliği yapan seferde, 3 yabancı kadın katılımcı da yer aldı. Çekya'dan Biyolog Barbora Chattova ve Şili ekibinden Buz Bilimci Shelly Anne MacDonell ile Dağcı Rehberi Lissette Tamara Munoz Türk ekibiyle birlikte Antarktika'da çalışmalar yürüttü.



"Kızlarımızın ilerde büyük bilim insanları olacağına eminim"



3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, seferin kadın araştırmacılarıyla gurur duyduğunu söyledi.



Antarktika'nın kadın erkek ayrımı olmaksızın zor bir kıta olduğunu belirten Özsoy, çevresel ve iklimsel koşullarla gemide yaşamın bu zorluğa neden olan faktörlerden olduğunu ifade etti.



Özsoy, kadın araştırmacıların daha çok proje başvurusu yapmasını tavsiye ederek, şöyle devam etti:



"Üçüncü seferde bundan önce yapılanlara kıyasla en yüksek kadın sayısına ulaştık, bu çok gurur verici bir durum. Kadın erkek ayrımı yapmadan bilim insanı olarak bakmak lazım. Bu sebeple Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve liselerde Antarktika bilimini tanıtma adına farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Küçük kız çocuklarının ilgileri beni çok mutlu ediyor. Gerçekten güçlü bir kadın bilim insanı nesli yetişiyor. Antarktika'da bilim yapmak için hepsini davet ediyorum. Özellikle yeni yetişecek nesillerin, küçük kızlarımızın ilerde büyük bilim insanları olacağına eminim, Antarktika'ya onları davet ediyorum."



"Her kadın başarısını, azminden alıyor"



Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan 5 kadından biri olduğunu ve kıtada tüpsüz dalış yapan ilk kadın Türk sporcu olduğunu söyledi.



Kıtadaki şartların zorluğuna değinen Ercümen, "Şartlar ne kadar zor olsa da bence her kadın başarısını, gücünü, azminden sabrından pes etmemesinden alıyor. Ülkemize başarıyla döndüğümüz için gayet mutluyum, en büyük dileklerimden bir tanesi ileride dünyamıza yön verecek küçük kız çocuklarımızı sporla bilimle buluşturabilmek ve buna vesile olabilmek." dedi.



Ercümen, bilimde ve sporda kadın erkek farkının gözetilmedini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Seferde de açıkcası gözlenen buydu, kadın erkek demeden elimize kazma küreği aldık çalıştık, erkekler kadınların yapabileceği gibi görünen işlere yardım etti. Çok güzel bir koordinasyon vardı aramızda. Bence günümüz şartlarında kadınlarla erkekler eşit ama pozitif ayrımcılık özellikle şiddete maruz kalan kadınlarım için çok kıymetli. Dolayısıyla ne kadar çok spora, bilime, sanata ağırlık verirsek o kadar çok bu eşitliğin dengelenebileceğini düşünüyorum."



"Kadınların araştırma konusunda daha aktif olmalarını diliyorum"



İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar, deniz kirliliği üzerine araştırma yapmak için sefere katıldığını söyledi.



Sefer rotası boyunca çeşitli noktalarda örnekleme çalışmaları yaptığını aktaran Dündar, bu çalışmaların sonuçlarını Türkiye'de analiz ederek verilere ulaşacaklarını ifade etti.



Dündar, seferde hedeflenen tüm çalışmaların gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Bilimsel açıdan çok başarılıydı, organizasyon çok iyiydi, gemideki hayat da gayet uyumluydu. Gerek sefer sırasında gerek sahadaki çalışmalarda herkes birbirine yardımcı oldu. Bu nedenle gayet başarılı ve uyumlu bir sefer olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.



Seferde kadın ve erkekelerin birbirini tamamlayıcı görevler üstlendiklerini anlatan Dündar, şöyle konuştu:



"Kadın ve erkek sayısı olarak bakmamak, kim ne iş yapıyor ona bakmak lazım. Bir kadın olarak kadınların araştırma konusunda daha aktif olmalarını her zaman gönülden diliyorum. Fırtına nedeniyle gemiden ayrılamamak, sahada çalışmalarımızı gerçekleştirememek psikolojik olarak zorlayıcıydı ancak gemi ekibinin uyumluluğu nedeniyle motivasyonumuzu hiç bir zaman düşürmedik, her zaman önümüzdeki hedeflere baktık ve planlarımızı güncelledik. Motivasyonumuzu düşürmeden hedeflerimize ulaşabildik. Her ne kadar zorlu bir coğrafyada çalışmış olsak bile birlikte olmak bize güç kattı. Bu nedenle o zorluğu çok da hissetmeden seferin sonuna kadar varabildik."



"Bir kadın önderliğinde yazılmış başarı hikayesini aktarmak önemliydi"



AA muhabiri Dilara Zengin de foto muhabir Özge Elif Kızıl ve kameraman Servet Ülkü ile 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferini takip ettiklerini söyledi.



Mesleki açıdan heyecan verici bir görevi takip ettiğini anlatan Zengin, "Antarktika'da yazılan başarı hikayesini bir kadın muhabir olarak Türkiye ve dünyaya aktarabilmek gurur vericiydi. Seferimize bir kadın liderlik ediyordu, kadın katılımcılar vardı ve bir kadın önderliğinde yazılmış bu başarı hikayesini aktarmak gerçekten önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.



Zengin, kadın erkek ayrımı olmaksızın zorluklar yaşadıklarına dikkati çekerek, "Zorlukların hep beraber üstesinden geldik, omuz omuza çalıştık, herkes her işi yaptı. Haberci olarak bizi en çok zorlayan görüntü ve fotoğraflarımızı göndermek oldu. Yeri geldi sabahladık, Antarktika soğunda geminin güvertesinde uzun süre uydunun ve bilgisayarın başında görüntüleri Türkiye'ye aktarmak için uğraştık ama unutulmaz bir deneyim oldu." dedi.

