Antarktika'ya düşen göktaşında Mars'ta yaşam izine rastlanmadığı belirtildi - Son Dakika

NEW ABD'de Antarktika'ya 13 bin yıl önce düşen meteorun fosil kalıntılarının üzerinde yapılan yeni araştırma, eski bulguların aksine, Mars'ta yaşam olduğuna dair hiç ize rastlanmadığını ortaya koydu.

Carnegie Bilim Enstitüsünde araştırmacı Andrew Steele tarafından yönetilen ekip, 1984'te Antarktika'ya düşen Mars'a ait 2 kilogramlık göktaşının kızıl gezegende yaşama dair hiçbir kanıt içermediğini belirtti.

Steele, göktaşında bulunan karbon bakımından zengin bileşenlerin büyük olasılıkla "tuzlu suyun kayanın üzerinde uzun süre akmasıyla oluştuğunu" kaydetti.

Ayrıca Steele, Mars'ta mikrobiyal yaşam olup olmadığını kanıtlamak için oradan Dünya'ya numune getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Araştırmacılar, son teknolojiyle elde edilen yeni bulguları, yaklaşık 4 milyar yıllık göktaşının Mars'taki ilkel yaşama dair beklentiler bağlamında değerlendirdiğinde "hayal kırıklığı yaratan sonuç" olarak niteledi.

Antarktika'ya 13 bin yıl önce düşen ve Allen Hills 84001 diye isimlendirilen meteor, 1996'da üzerinde fosillerin bulunması ile gündeme oturmuştu.

Bir patlama sonucu Mars'tan koptuğu düşünülen meteordaki yaşam belirtisi, önceki araştırmacıları kızıl gezegende 3,5 milyon yıl önce su olabileceğini düşündürmüştü.