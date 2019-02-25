Son Dakika Haberleri: Antarktika'ya Geçici Bilim Üssümüzü Kurduk

Antarktika'ya Geçici Bilim Üssümüzü Kurduk

24 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk." dedi.

Bakan Varank, Bolu'da Gençlik Kolları Seçim Standı'nı ziyaret etti.

Burada açıklama yapan Varank, seçim çalışmaları kapsamında kente geldiklerini söyledi.

Yerel seçimlerde 1 milyona yakın gencin ilk defa oy kullanacağını aktaran Varank "Bu gençlerimize bizim ulaşmamız lazım. Hem bu stantlarla onlara ulaşmaya çalışılıyor hem de ev ziyaretleriyle belediyecilik vizyonumuz anlatılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

"Çok gururlandıran bir tablo"

Bakan Varank, Bolu'dan bir müjde vermek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim Antarktika'ya bilim üssü kurma projemiz var. Bu da sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner siyaset anlayışıyla ortaya konmuş bir proje. Bilim insanlarımız, 3. bilim seferlerini şu anda Antarktika'ya düzenliyor. Bizim Antarktika anlaşmalar sisteminde söz sahibi olup orada kalıcı bir üs kurmamız için bu bilim seferlerinin yapılması ve orada geçici bir üs kurma faaliyetinin gerçekleştirilmesi gerekiyordu.

Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk. Çok gururlandıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak, sancağımızı dalgalandırmak bizler için gurur verici. Ayrıca oldukça meşakkatli bir süreç, bilim insanlarımıza da teşekkürlerimizi yolluyoruz. Nasıl eziyet çektiklerini, nasıl fırtınaya tutulduklarını bana telefonda da anlattılar. Ülkemize hayırlı olsun inşallah."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Bolu, Mustafa Varank, Güncel
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