ANTARKTİKA'YA GİDEN BİLİM SEFERİ EKİBİ YURDA DÖNDÜ - Son Dakika

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ANTARKTİKA'YA GİDEN BİLİM SEFERİ EKİBİ YURDA DÖNDÜ
6 saat önce
ANTARKTİKA'YA GİDEN BİLİM SEFERİ EKİBİ YURDA DÖNDÜ(Ek görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:22 Kaynak: DHA
ANTARKTİKA'YA GİDEN BİLİM SEFERİ EKİBİ YURDA DÖNDÜ(Ek görüntü)
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