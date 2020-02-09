Antarktika'ya giden Türk Bilim Ekibi'ni Bakan Varank uğurladı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti yola çıktı. 24 kişiden olan heyet, İstanbul Havalimanı'ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından uğurlandı.

24 kişiden oluşan bilim heyetinin 40 gün sürecek olan Antarktika yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu ve bilim ekibi üyelerinin aileleri katıldı. Bu arada Antarktika'ya giden bilim ekibinde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'ten baklava getirdi. Baklavalar, Bakan Varank tarafından misafirlere dağıtıldı. Törenin ardından bilim heyeti Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Antarktika yolcuğunun ilk durağı olan Sao Paulo'ya gitti.

HER YIL BİLİM SEFERLERİ DÜZENLEMEYE BAŞLADIK

Antarktika'ya hareket öncesi İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, buradaki çalışmaların Türkiye açısından önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, Antarktika kıtası herhangi bir ülkenin yönetimi altında değil. Kıtanın idaresi, Antarktika Anlaşmasına üye danışman ülkelerin oylarıyla, yürütülüyor. Biz bu anlaşmaya 1995 yılında gözlemci statüsüyle taraf olduk. Nihai hedefimiz danışman ülke konumuna geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır. İşte bu hedefe ulaşmak için, sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere 2017 yılından bu yana çalışmalarımıza hız kazandırdık. Öncelikle, Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi'ne üye olduk. Antarktika Çevre Koruma Protokolünü kabul ettik. Hepsinden daha da önemlisi her yıl kesintisiz bir şekilde bilim seferleri düzenlemeye başladık. Bu sayede, literatüre kazandırdığımız bilimsel yayınların yanı sıra, birçok bilimsel çalışmanın yayın hazırlıkları da sürüyor."

1 AY SÜREYLE ARAŞTIRMACILARIMIZ HİZMET VERECEK

Türkiye'nin Antarktika'da geçici bilim üssünün bulunduğunu hatırlatan Varank, şöyle devam etti:

"Geçen sene kıtadaki geçici bilim yerleşkemizi kurduk. Dolayısıyla bu seferde, Antarktika'ya misafir değil, adeta ev sahibi olarak gidiyoruz. Geçici üssümüz, 1 ay süreyle araştırmacılarımıza hizmet verecek. Sefer ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında olmak üzere 3 ana kategoride 15 proje yürütecek. Bunlardan birine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Antarktika'ya kuracağımız 3 farklı Küresel Seyir Uydu Sistemi sayesinde konum doğrulaması yapabileceğiz. Ayrıca sistemlerimizden birisi doğrudan uluslararası ağa dahil edilecek. Atacağımız bu adımla, İngiltere ve Amerika'yla da işbirliğimiz başlamış olacak. Deniz tabanını haritalama çalışmalarımız da devam edecek. Ayrıca sefer ekibinin kıtadaki çalışmalarını ve yaşanan zorlukları da bir belgeselle ölümsüzleştirmek istiyoruz. Elbette seferden elde edilecek veriler uluslararası bilimsel yayınlarla tüm dünyaya açılacak. Ama bunun yanında, Dördüncü Bilim Seferimiz kapsamındaki araştırmalar sayesinde Kıtadaki fiziki varlığımızı perçinleyecek kalıcı Türk Antarktik Bilim Üssü çalışmalarında son aşamaya geçmiş olacağız."

ÖĞRENCİLERDE YER ALACAK

Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği ile hayata geçen Antarktika bilim üssü projemizin çocuklarımız tarafından sahiplenilmesini çok önemsiyoruz. İşte bu sebeple sefere katılan Canan öğretmenimiz, sahadaki çalışmaları kendi perspektifiyle yorumlayacak. Kıtayı, yapılan araştırmaları ve gözlemlerini öğrencilere anlatacak. Geleceğin bilim insanlarına ilham verecek" diye ifade etti.

TOPLAM 15 PROJEMİZ VAR

Sefer koordinatörü Burcu Özsoy da "Toplamda 15 projemiz var. Çok çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının yanı sıra, bilim projelerini icra etmek üzere, Harita Genel Müdürlüğünden, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Kuvvetlerinden ve Milli Eğitim Bakanlığımızdan katılımcılarımız da mevcut. 22 Türk, 2 yabancı araştırmacı olarak seferimiz yer alacak. Bu 15 projemizin genel örneklerinin toplanmasını, yer, canlı, fiziki bilimler gibi çok çeşitli başlıklar altında toplayabiliriz." dedi.

BİZLERİ FARKLI ZORLUKLAR BEKLİYOR

Sefer lideri Ersan Başar ise "Antarktika çok zorlu bir ortam. Özellikle insanların doğal olarak yaşamadığı bir yer. Bu ortamda çalışmak da oldukça güç oluyor. Bundan dolayı ciddi bir hazırlık süreci gerekiyor. Hazırlıklar tüm ekip tarafından yapıldı. Şu an yola çıkıyoruz bizi farklı bir dünya ve zorluklar bekliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

- İstanbul