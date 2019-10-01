Antartika'da beş Malta adası büyüklüğünde dev buzul kütlesi koptu
44 dakika önce
Antartika'daki dev bir buzul kütlesi koptu. Malta'nın beş katı büyüklüğünde D28 adındaki buzdağı bin 582 kilometrekarlik bir alanı kaplıyordu.
Antartika'da dev bir buzul kütlesi koptu. Malta'nın beş katı büyüklüğünde D28 adındaki buzdağı bin 582 kilometrekarlik bir alanı kaplıyordu.
Bölgedeki buzul hareketleri Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı tarafından izleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:46
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