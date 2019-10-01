Antartika'da beş Malta adası büyüklüğünde dev buzul kütlesi koptu

Antartika'da dev bir buzul kütlesi koptu. Malta'nın beş katı büyüklüğünde D28 adındaki buzdağı bin 582 kilometrekarlik bir alanı kaplıyordu.



Bölgedeki buzul hareketleri Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı tarafından izleniyor.