Son Dakika Haberleri: Antartika'da beş Malta adası büyüklüğünde dev buzul kütlesi koptu
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Antartika'da beş Malta adası büyüklüğünde dev buzul kütlesi koptu

44 dakika önce

Antartika'daki dev bir buzul kütlesi koptu. Malta'nın beş katı büyüklüğünde D28 adındaki buzdağı bin 582 kilometrekarlik bir alanı kaplıyordu.

Antartika'da beş Malta adası büyüklüğünde dev buzul kütlesi koptu, System.String[]

Antartika'da dev bir buzul kütlesi koptu. Malta'nın beş katı büyüklüğünde D28 adındaki buzdağı bin 582 kilometrekarlik bir alanı kaplıyordu.


Bölgedeki buzul hareketleri Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı tarafından izleniyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:46 
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