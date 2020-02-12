Antartika'da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu - Son Dakika
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Antartika'da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu

6 saat önce

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan bir yıllık uydu görüntülerinde Antartika Kıtası'nda bulunan ve Malta ülkesi büyüklüğünde bir buzulun kırılarak yol olduğu görüldü.

Antartika'da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu, System.String[]

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan bir yıllık uydu görüntülerinde Antartika Kıtası'nda bulunan ve Malta ülkesi büyüklüğünde bir buzulun kırılarak yol olduğu görüldü.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Copernicus Sentinel-1 uydusu tarafından Şubat 2019'dan itibaren çekilen fotoğrafların bir yıllık hızlandırılmış videosunda ortaya çıkan görüntülerde Pine Island Buzulu kırılarak yok oluyor. Malta büyüklüğündeki buzulun yüz ölçümü yaklaşık 300 kilometre kare olduğu bildirildi.


Avrupa Uzay Ajansı, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:23 Kaynak: DHA
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