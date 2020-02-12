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Antartika'da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu
6 saat önce
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan bir yıllık uydu görüntülerinde Antartika Kıtası'nda bulunan ve Malta ülkesi büyüklüğünde bir buzulun kırılarak yol olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:23 Kaynak: DHA
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan bir yıllık uydu görüntülerinde Antartika Kıtası'nda bulunan ve Malta ülkesi büyüklüğünde bir buzulun kırılarak yol olduğu görüldü.
Avrupa Uzay Ajansı'nın Copernicus Sentinel-1 uydusu tarafından Şubat 2019'dan itibaren çekilen fotoğrafların bir yıllık hızlandırılmış videosunda ortaya çıkan görüntülerde Pine Island Buzulu kırılarak yok oluyor. Malta büyüklüğündeki buzulun yüz ölçümü yaklaşık 300 kilometre kare olduğu bildirildi.
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