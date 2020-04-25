Antartika Deniz Buzunda Bakın Ne Çıktı: Plastik - Son Dakika

İnsanların çok sık ulaşamadığı Antartika Deniz buzunda hiç Beklenmeyen nesnelere rastlandı. Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda insanların burayı bile kirlettiği ortaya çıktı.



Hem karalar hem de denizler sürekli olarak insanlar tarafından kirletiliyor. Özellikle de plastik atıklar dünyanın kirli bir yer olmasına neden oluyor. Ayrıca canlı yaşamını en çok tehdit eden nesnelerden birisi de hiç şüphesiz plastikler. Bu tür maddelerin karalarda çok fazla görüldüğü bilinmesine rağmen, yine de ilk defa Antartika Deniz buzunda da görüldü.



Mikroplastikler neredeyse her yerde



Bu tür plastik gibi yapıların kolay kolay kutup bölgelerine gelmeyeceği biliniyor. Bilim insanları bu plastiklerin gelme nedeninin daha çok turistlerden ve araştırmacılardan kaynaklı olduğunu söyledi.



Çalışmanın başyazarı Anna Kelly, "Mikroplastik parçacıkların, dibe doğru sürüklenmek yerine, Antarktika deniz buzunda sıkışması, deniz yüzeyinde daha uzun süre kalmalarını sağlıyor. Bu da onları, besin zincirinin yukarısındaki deniz organizmalarının tüketimine daha uygun hale getiriyor" ifadelerine yer verdi. Böylece bu tür mikroplastiklerin ne tür sorunlara yol açacağı daha iyi anlaşıldı.



Dünyadaki toplam plastik atık sayısının yaklaşık olarak 7 milyar ton civarında olduğu düşünülüyor. Bu rakamlar dünyanın tamamına dağıtıldığında bile yeryüzünde boş alan kalmayacağı söyleniyor. Bu durum Antartika gibi bölgelerde dahi plastiğin ortaya çıkmasına neden oluyor. Sizce plastik atıklarla ilgili ne tür önlemler alınabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.