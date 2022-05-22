Antaya'da "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı - Son Dakika
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Antaya'da "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı

22.05.2022 11:59
Antaya'da "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı

Antaya'da bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Antaya'da bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Yeşilay tarafından gerçekleştirilen bisiklet turu, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'ndan başladı. Yaklaşık 80 bisikletlinin katıldığı tur, sahil yolunda devam etti ve Boğaçayı'ndan dönüş yapılarak başladığı noktada tamamlandı.

Yeşilay Antalya Şubesi Başkanı Dr. Mahmut Remzi Savaş, AA muhabirine, Yeşilay olarak beş bağımlılıkla aralıksız mücadele ettiklerini söyledi.

Her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalıştıklarını belirten Savaş, "Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 150 bin kişinin katılım sağladığı, artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Antaya'da 10. Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı
Antaya'da 10. Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı
Antaya'da 10. Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı
Antaya'da 10. Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı
Antaya'da 10. Yeşilay Bisiklet Turu yapıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antaya'da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antaya'da "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı - Son Dakika
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