Antbirlik 2018 Yatırımlarının Karşılığını 2019 Yılında Toplayacak

2018 yılını çiftçiye 30 milyon liralık yatırım yapan Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), yatırımlarının karşılığını 2019 yılında alacağı ifade edildi.

2018 yılını çiftçiye 30 milyon liralık yatırım yapan Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), yatırımlarının karşılığını 2019 yılında alacağı ifade edildi.



ANTBİRLİK 2018 yılını çiftçiye yönelik yatırımlarla kapattı. 5 adet pamuk toplama makinesi, 2 adet mısır silaj makinesi ve 10 lojistik kamyon alarak çiftçiye yönelik 30 milyonluk yatırım yapan ANTBİRLİK, yatırımlarının karşılığını 2019 yılında toplamayı planlıyor.



ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, göreve geldikleri ilk yılı toparlanma olarak değerlendirip, 2018 yılını yatırım yılı olarak hedeflediklerini ve bu hedefe ulaştıklarını açıkladı. 30 milyonluk yatırım yaptıklarının altını çizen başkan Yavuz, yaptıkları yatırımların karşılığını 2019 yılında toplayacaklarını ifade etti. Uzun soluklu yatırım projelerinin olduğunu ifade eden başkan Yavuz, "ANTBİRLİk'in itibarını ve piyasada ki güvenini ayağa kaldırdık. Borçları ödedik. Birliğe, tarım dünyasında buğday alımı, narenciye alımı ve mısır silaj alımları gibi yeni iş alanları kazandırdık. Hem çiftçimiz kazandı hem de biz kazandık. Güvenli ve sağlam adımlarla büyümek için uzun soluklu projeler hazırladık" dedi.



2019 yılından hem kurum olarak hem de ortakları adına umutlu olduklarını ve 2018 yılında hem birlik hem çiftçilere yönelik yapılan yatırımların karşılığını 2019 yılında almayı hedeflediklerini açıklayan başkan Yavuz, "2019'u yatırımlarımız ve planlarımızla en yüksek verimlilikte kullanacağımız bir yıl olarak planlıyoruz" diye konuştu. 2019 yılında tüm dünyada barış, sevgi ve hoşgörünün hakim olmasını temenni ettiğini belirten başkan Yavuz, "2018 yılında ülke olarak güçlükleri ve zorlukları aşarak geride bıraktık. 2019 başta çiftçi kardeşlerim olmak üzere bütün insanlığa hayırlı olmasını dilerim" dedi. - ANTALYA

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